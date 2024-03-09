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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Блокада на кордоні з Польщею: протестувальники вирішили тимчасово припинити блокування пункту пропуску “Краківець” - Демченко

Київ • УНН

 • 67323 перегляди

Близько 2300 вантажівок очікують на в'їзд в Україну, оскільки польські фермери продовжують блокувати рух на шести пунктах пропуску на кордоні, найскладніша ситуація на пунктах пропуску Ягодин та Шегині, але протестувальники вирішили тимчасово припинити блокування пункту пропуску Краківець приблизно до 13 лютого.

Блокада на кордоні з Польщею: протестувальники вирішили тимчасово припинити блокування пункту пропуску “Краківець” - Демченко

Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажівок біля шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до України стоять близько 2300 вантажівок, але мітингувальники вирішили тимчасово припинити блокування пункту пропуску "Краківець", повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону у суботу, пише УНН.

Деталі

Станом на ранок в чергах перебуває близько 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють, або унеможливлюють проїзд вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти пунктів пропуска "Краківець" та "Ягодин". Найбільш складна ситуація навпроти пункту "Ягодин" та "Шегині". Польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують в бік Польщі. Нульові показники. За минулу добу в бік України по напрямку пункту пропуску "Ягодин" перетнуло близько 70 вантажівок, а по напрямку ПП "Шегині" - близько 20

- сказав Демченко.

Він додав, що від польської сторони поступила інформація, що протестувальники вирішили тимчасово припинити блокування пункту пропуску "Краківець".

За інформацією, яку нам повідомили, це може тривати десь до 13 числа

- додав Демченко.

Нагадаємо

Нещодавно в Україні запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", який допомагає прикордонникам попередити незаконний виїзд людей за кордон. Прикордонники виявляють близько 10 підроблених документів щодня, в тому числі документи, які начебто видаються ТЦК 

Павло Башинський

Павло Башинський

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