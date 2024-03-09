Прикордонники виявляють близько 10 підроблених документів щодня, в тому числі документи, які начебто видаються ТЦК - Демченко

Нещодавно в Україні запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", який допомагає прикордонникам попередити незаконний виїзд людей за кордон.

Прикордонники виявляють близько 10 підроблених документів щодня, в тому числі документи, які начебто видаються ТЦК, розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

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З середини лютого цей інформаційний обмін запрацював в пунктах пропуску. Якщо говорити про нашу роботу, то розгортаються робочі місця, де наші інспектори мають доступ до Єдиного державного реєстру і це дозволить більш ретельно перевіряти документи. В першу чергу це стосується військово-облікових документів, які видаються ТЦК. Є правила перетину кордону і одна з категорій чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, це чоловіки, які не придатні до військової служби і виключені з військового обліку