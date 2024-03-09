Прикордонники виявляють близько 10 підроблених документів щодня, в тому числі документи, які начебто видаються ТЦК - Демченко
Київ • УНН
Щодня прикордонники виявляють близько 10 підроблених документів, у тому числі нібито виданих військкоматами, щоб запобігти незаконному виїзду військовозобов'язаних за кордон.
Нещодавно в Україні запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", який допомагає прикордонникам попередити незаконний виїзд людей за кордон.
Прикордонники виявляють близько 10 підроблених документів щодня, в тому числі документи, які начебто видаються ТЦК, розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
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З середини лютого цей інформаційний обмін запрацював в пунктах пропуску. Якщо говорити про нашу роботу, то розгортаються робочі місця, де наші інспектори мають доступ до Єдиного державного реєстру і це дозволить більш ретельно перевіряти документи. В першу чергу це стосується військово-облікових документів, які видаються ТЦК. Є правила перетину кордону і одна з категорій чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, це чоловіки, які не придатні до військової служби і виключені з військового обліку
Він зазначив, що такі дані записують у військово-облікових документах, однак прикордонники часто помічають, що порушники намагаються використовувати підроблені документи, які начебто видані ТЦК про їх непридатність.
Саме для того, щоб унеможливити використання таких підробок, саме військово-облікових документів, які відповідно до правил перетину кордону давали б можливість на перетин кордону, ми і проводиму цю роботу. Раніше, якщо людина прибуває в пункт пропуску, показує цей документ і у інспекторів є якісь побоювання, що він може бути підробленим, то звісно нам треба було контактувати з представниками ТЦК, що ускладнювало процес. Зараз інспектори практично онлайн, бачачи людину, бачачи документ можуть перевірити це за Єдиним держреєстром призовників та військовозобов’язаних
Речник також розповів, що близько 10 підроблених документів виявляють щодня прикордонники, в тому числі документи, які начебто видаються ТЦК.
Нагадаємо
У Чернівецькій області біля кордону з Румунією правоохоронці зупинили мікроавтобус, у вантажному відсіку якого переховували 34 чоловіка призовного віку.