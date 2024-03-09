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Прикордонники виявляють близько 10 підроблених документів щодня, в тому числі документи, які начебто видаються ТЦК - Демченко

Київ • УНН

 • 32183 перегляди

Щодня прикордонники виявляють близько 10 підроблених документів, у тому числі нібито виданих військкоматами, щоб запобігти незаконному виїзду військовозобов'язаних за кордон.

Прикордонники виявляють близько 10 підроблених документів щодня, в тому числі документи, які начебто видаються ТЦК - Демченко

Нещодавно в Україні запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", який допомагає прикордонникам попередити незаконний виїзд людей за кордон.

Прикордонники виявляють близько 10 підроблених документів щодня, в тому числі документи, які начебто видаються ТЦК, розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

З середини лютого цей інформаційний обмін запрацював в пунктах пропуску. Якщо говорити про нашу роботу, то розгортаються робочі місця, де наші інспектори мають доступ до Єдиного державного реєстру і це дозволить більш ретельно перевіряти документи. В першу чергу це стосується військово-облікових документів, які видаються ТЦК. Є правила перетину кордону і одна з категорій чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, це чоловіки, які не придатні до військової служби і виключені з військового обліку

- сказав Демченко.

Він зазначив, що такі дані записують у військово-облікових документах, однак прикордонники часто помічають, що порушники намагаються використовувати підроблені документи, які начебто видані ТЦК про їх непридатність.

Саме для того, щоб унеможливити використання таких підробок, саме військово-облікових документів, які відповідно до правил перетину кордону давали б можливість на перетин кордону, ми і проводиму цю роботу. Раніше, якщо людина прибуває в пункт пропуску, показує цей документ і у інспекторів є якісь побоювання, що він може бути підробленим, то звісно нам треба було контактувати з представниками ТЦК, що ускладнювало процес. Зараз інспектори практично онлайн, бачачи людину, бачачи документ можуть перевірити це за Єдиним держреєстром призовників та військовозобов’язаних

- додав Демченко. 

Речник також розповів, що близько 10 підроблених документів виявляють щодня прикордонники, в тому числі документи, які начебто видаються ТЦК.

Нагадаємо

У Чернівецькій області біля кордону з Румунією правоохоронці зупинили мікроавтобус, у вантажному відсіку якого переховували 34 чоловіка призовного віку. 

Павло Башинський

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