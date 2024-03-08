"Рейс у багажнику" за €340 000: до Румунії намагався заїхати мікроавтобус з 34 чоловіками у вантажному відсіку
Київ • УНН
34 українських чоловіки віком 25-40 років з 12 областей заплатили по 10 000 євро за те, щоб їх нелегально перевезли у вантажному відсіку мікроавтобуса до Румунії в обхід контрольно-пропускних пунктів.
У Чернівецькій області біля кордону з Румунією правоохоронці зупинили мікроавтобус, у вантажному відсіку якого переховували 34 чоловіка призовного віку. Про порушників та їхню поведінку під час затримання розповіли у Держприкордонслужбі, передає УНН.
На ділянці відділу "Порубне", після короткого переслідування, правоохоронці зупинили мікроавтобус, у вантажному відсіку якого в бік кордону прямувало 34 чоловіка. Під час затримання порушники вели себе зухвало та не виконували законних вимог прикордонників. Правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу.
Деталі
Як з’ясувалося, пасажири мікроавтобуса, які полюбляють їздити у багажному відділені – це чоловіки віком від 25 до 40 років. Усі є громадянами України, однак є мешканцями 12 різних областей.
Нині водій мікроавтобуса підозрюється в організації незаконного переміщення осіб, тож його на певний час ввели у поле зору оперативників Держприкордонслужби України.
Видавали довідки ухилянтам: у Вінниці судитимуть посадовців ТЦК29.02.24, 22:25 • 28063 перегляди
Попередньо правоохоронці встановили, що організатор зібрав клієнтів на "рейс у багажнику" за допомогою одного з месенджерів. Зазначається, що за доставку в Румунію в обхід пунктів пропуску кожен з пасажирів заплатив по 10 тисяч євро.
За це організатору незаконного перевезення "світить" від 3 до 9 років позбавлення волі за статтею 332 Кримінального кодексу України.
Щодо інших затриманих, то на них складені адмінпротоколи про порушення кордону.
На Волині злочинна група за участю інспекторки-прикордонниці переправили через кордон щонайменше 168 ухилянтів01.03.24, 15:43 • 26409 переглядiв