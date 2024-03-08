"Рейс в багажнике" за €340 000: в Румынию пытался заехать микроавтобус с 34 мужчинами в грузовом отсеке
Киев • УНН
34 украинских мужчины в возрасте 25-40 лет из 12 областей заплатили по 10 000 евро за то, чтобы их нелегально перевезли в грузовом отсеке микроавтобуса в Румынию в обход контрольно-пропускных пунктов.
В Черновицкой области возле границы с Румынией правоохранители остановили микроавтобус, в грузовом отсеке которого скрывали 34 мужчины призывного возраста. О нарушителях и их поведении во время задержания рассказали в Госпогранслужбе, передает УНН.
На участке отдела "Порубное", после короткого преследования, правоохранители остановили микроавтобус, в грузовом отсеке которого в сторону границы направлялось 34 человека. Во время задержания нарушители вели себя вызывающе и не выполняли законных требований пограничников. Правоохранителям пришлось применить меры физического воздействия.
Детали
Как выяснилось, пассажиры микроавтобуса, которые любят ездить в багажном отделении - это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Все являются гражданами Украины, однако являются жителями 12 различных областей.
Сейчас водитель микроавтобуса подозревается в организации незаконного перемещения лиц, поэтому его на время ввели в поле зрения оперативников Госпогранслужбы Украины.
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Предварительно правоохранители установили, что организатор собрал клиентов на "рейс в багажнике" с помощью одного из мессенджеров. Отмечается, что за доставку в Румынию в обход пунктов пропуска каждый из пассажиров заплатил по 10 тысяч евро.
За это организатору незаконной перевозки "светит" от 3 до 9 лет лишения свободы по статье 332 Уголовного кодекса Украины.
Что касается других задержанных, то на них составлены админпротоколы о нарушении границы.
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"Рейс в багажнике" за €340 000: в Румынию пытался заехать микроавтобус с 34 мужчинами в грузовом отсеке
34 украинских мужчины в возрасте 25-40 лет из 12 областей заплатили по 10 000 евро за то, чтобы их нелегально перевезли в грузовом отсеке микроавтобуса в Румынию в обход контрольно-пропускных пунктов.
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