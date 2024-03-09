Пограничники выявляют около 10 поддельных документов ежедневно, в том числе документы, которые якобы выдаются ТЦК - Демченко

Недавно в Украине заработал электронный реестр военнообязанных "Оберег", который помогает пограничникам предупредить незаконный выезд людей за границу.

Пограничники обнаруживают около 10 поддельных документов ежедневно, в том числе документы, которые якобы выдаются ТЦК, рассказал в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

С середины февраля этот информационный обмен заработал в пунктах пропуска. Если говорить о нашей работе, то разворачиваются рабочие места, где наши инспекторы имеют доступ к Единому государственному реестру и это позволит более тщательно проверять документы. В первую очередь это касается военно-учетных документов, которые выдаются ТЦК. Есть правила пересечения границы и одна из категорий мужчин, которым разрешено пересекать границу, это мужчины, которые не пригодны к военной службе и исключены с воинского учета - сказал Демченко.

Он отметил, что такие данные записывают в военно-учетных документах, однако пограничники часто замечают, что нарушители пытаются использовать поддельные документы, которые якобы выданы ТЦК об их непригодности.

Именно для того, чтобы исключить использование таких подделок, именно военно-учетных документов, которые в соответствии с правилами пересечения границы давали бы возможность на пересечение границы, мы и проводим эту работу. Раньше, если человек прибывает в пункт пропуска, показывает этот документ и у инспекторов есть какие-то опасения, что он может быть поддельным, то конечно нам надо было контактировать с представителями ТЦК, что усложняло процесс. Сейчас инспекторы практически онлайн, видя человека, видя документ могут проверить это по Единому госреестру призывников и военнообязанных - добавил Демченко.

Спикер также рассказал, что около 10 поддельных документов обнаруживают ежедневно пограничники, в том числе документы, которые якобы выдаются ТЦК.

Напомним,

В Черновицкой области возле границы с Румынией правоохранители остановили микроавтобус, в грузовом отсеке которого скрывали 34 мужчины призывного возраста.