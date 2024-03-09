ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Пограничники выявляют около 10 поддельных документов ежедневно, в том числе документы, которые якобы выдаются ТЦК - Демченко

Пограничники выявляют около 10 поддельных документов ежедневно, в том числе документы, которые якобы выдаются ТЦК - Демченко

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 07:53  •  1870 просмотра

Read in English

Ежедневно пограничники обнаруживают около 10 поддельных документов, в том числе якобы выданных военкоматами, чтобы предотвратить незаконный выезд военнообязанных за границу.

Недавно в Украине заработал электронный реестр военнообязанных "Оберег", который помогает пограничникам предупредить незаконный выезд людей за границу.

Пограничники обнаруживают около 10 поддельных документов ежедневно, в том числе документы, которые якобы выдаются ТЦК, рассказал в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

С середины февраля этот информационный обмен заработал в пунктах пропуска. Если говорить о нашей работе, то разворачиваются рабочие места, где наши инспекторы имеют доступ к Единому государственному реестру и это позволит более тщательно проверять документы. В первую очередь это касается военно-учетных документов, которые выдаются ТЦК. Есть правила пересечения границы и одна из категорий мужчин, которым разрешено пересекать границу, это мужчины, которые не пригодны к военной службе и исключены с воинского учета

- сказал Демченко.

Он отметил, что такие данные записывают в военно-учетных документах, однако пограничники часто замечают, что нарушители пытаются использовать поддельные документы, которые якобы выданы ТЦК об их непригодности.

Именно для того, чтобы исключить использование таких подделок, именно военно-учетных документов, которые в соответствии с правилами пересечения границы давали бы возможность на пересечение границы, мы и проводим эту работу. Раньше, если человек прибывает в пункт пропуска, показывает этот документ и у инспекторов есть какие-то опасения, что он может быть поддельным, то конечно нам надо было контактировать с представителями ТЦК, что усложняло процесс. Сейчас инспекторы практически онлайн, видя человека, видя документ могут проверить это по Единому госреестру призывников и военнообязанных

- добавил Демченко. 

Спикер также рассказал, что около 10 поддельных документов обнаруживают ежедневно пограничники, в том числе документы, которые якобы выдаются ТЦК.

Напомним,

В Черновицкой области возле границы с Румынией правоохранители остановили микроавтобус, в грузовом отсеке которого скрывали 34 мужчины призывного возраста. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  111557 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  112577 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  113611 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  130544 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  76569 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  107893 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  109798 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108229 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109329 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130648 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Пограничники выявляют около 10 поддельных документов ежедневно, в том числе документы, которые якобы выдаются ТЦК - Демченко

Пограничники выявляют около 10 поддельных документов ежедневно, в том числе документы, которые якобы выдаются ТЦК - Демченко

  •  1870 просмотра
В российском Таганроге дроны вероятно поразили важный авиазавод

В российском Таганроге дроны вероятно поразили важный авиазавод

  •  5177 просмотра
В ВСУ предупредили о приближении ракеты в направлении Одесской области

В ВСУ предупредили о приближении ракеты в направлении Одесской области

  •  11743 просмотра
Ночью россияне 4 раза обстреляли Сумскую область

Ночью россияне 4 раза обстреляли Сумскую область

  •  13369 просмотра
Воздушные Силы подтвердили уничтожение 12 "шахедов" за ночь

Воздушные Силы подтвердили уничтожение 12 "шахедов" за ночь

  •  16149 просмотра
На Харьковщине враг обстрелял 18 сел и городов из артиллерии и минометов, есть погибшие

На Харьковщине враг обстрелял 18 сел и городов из артиллерии и минометов, есть погибшие

  •  15809 просмотра
В Донецкой области ранения получили 9 человек из-за вражеских обстрелов

В Донецкой области ранения получили 9 человек из-за вражеских обстрелов

  •  16552 просмотра
На Херсонщине из-за российских обстрелов 2 человека погибли, еще 2 ранены, один из них - ребенок.

На Херсонщине из-за российских обстрелов 2 человека погибли, еще 2 ранены, один из них - ребенок.

  •  16682 просмотра
Враг обстрелял 12 городов и поселков запорожья за сутки, зафиксировано 323 удара

Враг обстрелял 12 городов и поселков запорожья за сутки, зафиксировано 323 удара

  •  16574 просмотра
Еще плюс 850 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 850 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  16707 просмотра

Популярные

Республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой проект помощи Киеву - СМИ

Республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой проект помощи Киеву - СМИ

  •  74855 просмотра
Эрдоган заявил о готовности провести переговоры между Украиной и Россией, Зеленский ответил

Эрдоган заявил о готовности провести переговоры между Украиной и Россией, Зеленский ответил

  •  62489 просмотра
В Украину с ВОТ вернули 10 детей

В Украину с ВОТ вернули 10 детей

  •  53737 просмотра
В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне атак беспилотников

В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне атак беспилотников

  •  30056 просмотра
В МКИП рассказали как реализуется Стратегия информационной безопасности, и обозначили основные приоритеты работы

В МКИП рассказали как реализуется Стратегия информационной безопасности, и обозначили основные приоритеты работы

  •  53079 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

  •  119982 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  129366 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

  •  130544 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  161785 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  166676 просмотра

Пограничники выявляют около 10 поддельных документов ежедневно, в том числе документы, которые якобы выдаются ТЦК - Демченко

Ежедневно пограничники обнаруживают около 10 поддельных документов, в том числе якобы выданных военкоматами, чтобы предотвратить незаконный выезд военнообязанных за границу.

Общество •   •  1870 просмотра
Пограничники выявляют около 10 поддельных документов ежедневно, в том числе документы, которые якобы выдаются ТЦК - Демченко

В российском Таганроге дроны вероятно поразили важный авиазавод

В Таганроге, россия, произошла массированная атака беспилотников, которая вероятно коснулась авиационно научно-технического комплекса им. Бериева, который является важным авиационным комплексом. россия утверждает, что за ночь было сбито 47 беспилотников.

Война •   •  5177 просмотра
В российском Таганроге дроны вероятно поразили важный авиазавод

В ВСУ предупредили о приближении ракеты в направлении Одесской области

Вооруженные силы Украины предупредили о приближении ракеты к Белгород-Днестровскому району Одесской области, объявив воздушную тревогу на юге Украины.

Война •   •  11743 просмотра
В ВСУ предупредили о приближении ракеты в направлении Одесской области

Ночью россияне 4 раза обстреляли Сумскую область

Россияне 4 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области Украины, зафиксировано 23 взрыва из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов по Краснопольской и Середино-Будской громадах.

Война •   •  13369 просмотра
Ночью россияне 4 раза обстреляли Сумскую область

Воздушные Силы подтвердили уничтожение 12 "шахедов" за ночь

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтверждают уничтожение 12 иранских беспилотников Shahed во время ночных атак в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Война •   •  16149 просмотра
Воздушные Силы подтвердили уничтожение 12 "шахедов" за ночь

На Харьковщине враг обстрелял 18 сел и городов из артиллерии и минометов, есть погибшие

За минувшие сутки 18 населенных пунктов Харьковской области подверглись вражеским артиллерийским и минометным обстрелам, в частности авиаударам по Волчанску, Синьковке, Табаевке и Берестовому, что привело к жертвам среди мирного населения, разрушениям жилых кварталов и учебных заведений.

Война •   •  15809 просмотра
На Харьковщине враг обстрелял 18 сел и городов из артиллерии и минометов, есть погибшие

В Донецкой области ранения получили 9 человек из-за вражеских обстрелов

Девять жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов 8 марта.

Война •   •  16552 просмотра
В Донецкой области ранения получили 9 человек из-за вражеских обстрелов

На Херсонщине из-за российских обстрелов 2 человека погибли, еще 2 ранены, один из них - ребенок.

В результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 2 человека, еще 2, в том числе ребенок, получили ранения, а также были повреждены жилые дома.

Война •   •  16682 просмотра
На Херсонщине из-за российских обстрелов 2 человека погибли, еще 2 ранены, один из них - ребенок.

Враг обстрелял 12 городов и поселков запорожья за сутки, зафиксировано 323 удара

Российская армия осуществила 323 обстрела 12 населенных пунктов Запорожской области, применив 67 беспилотников, авиацию, РСЗО и артиллерию, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв среди гражданского населения.

Война •   •  16574 просмотра
Враг обстрелял 12 городов и поселков запорожья за сутки, зафиксировано 323 удара

Еще плюс 850 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 423 160 человек личного состава и 6712 танков.

Война •   •  16707 просмотра
Еще плюс 850 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага