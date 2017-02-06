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Блокада дороги в Донецкой области поставила под угрозу работу Кураховской ТЭС - полиция

Киев • УНН

 • 8526 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня около 16 часов возле г. Часив Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другого транспорта. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.

Блокада дороги в Донецкой области поставила под угрозу работу Кураховской ТЭС - полиция

"Сегодня около 16 часов возле г. Часив Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другого транспорта. Заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечение региона, движутся аварийные службы. За несколько десятков киллометров идет война и из-за произвола "блокировщиков", потому что они так захотели, должны были остановиться скорые, а по этой дороге идут машины с ранеными бойцами. Ценой одной минуты задержки на заблокированной дороге была бы чья-то жизнь", - написал В.Аброськин

По его словам, из-за так называемой блокады уже почти приостановила работу Славянская ТЭС, на очереди - Кураховская ТЭС.

"Если остановка все же произойдет, то немалое количество потребителей останется без тепла в морозы, а рабочие - без работы и средств к существованию. Полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы блокировщиков. Дорога была разблокирована", - добавил начальник ГУ НП в Донецкой области.

В свою очередь народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook сообщил о "провокации полиции и избиении патриотов".

"Ветераны отбились в районе блокпоста блокады... на Бахмуте, сейчас принимаются меры по деблокированию блокпоста в Золотом. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Никто из ветеранов не задержан. Официально заявляю, что сегодня штабом блокады сорвана попытка кровавой провокации против участников блокады, в которой принимали участие сотрудники полиции Донецкой области", - добавил нардеп.

Напомним, как сообщал УНН, в четверг, 2 февраля, около 50 вооруженных людей перекрыли железнодорожную станцию в Бахмуте. Во время блокады один из ее участников - нардеп - избил на блокпосту работника полиции.

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