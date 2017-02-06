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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Блокада дороги на Донеччині поставила під загрозу роботу Курахівської ТЕС - поліція

Київ • УНН

 • 8526 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні близько 16 години поблизу м. Часів Яр невстановлені особи у балаклавах перекрили дорогу, заблокувавши проїзд автобусу з працівниками Курахівської ТЕС та іншому транспорту. Про це повідомив начальник ГУ НП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Блокада дороги на Донеччині поставила під загрозу роботу Курахівської ТЕС - поліція

"Сьогодні близько 16 години поблизу м. Часів Яр невстановлені особи у балаклавах перекрили дорогу, заблокувавши проїзд автобусу з працівниками Курахівської ТЕС та іншому транспорту. Заблокували один із шляхів, через який здійснюється життєзабезпечення регіону, рухаються аварійні служби. За декілька десятків километрів йде війна та через свавілля "блокувальників", бо вони так забажали, мали стати швидкі, а по цій дорозі йдуть машини з пораненими бійцями. Ціною однієї хвилини затримки на заблокованій дорозі було би чиєсь життя", - написав В.Аброськін

За його словами, через так звану блокаду вже майже призупинила роботу Слов'янська ТЕС, на черзі - Курахівська ТЕС.

"Якщо зупинка все ж таки станеться, то чимала кількість споживачів залишиться без тепла в морози, а робітники - без роботи та коштів для існування. Поліцейські діяли в межах компетенції, незважаючи на образи та погрози, що вигукували блокувальники. Дорога була розблокована", - додав начальник ГУ НП у Донецькій області.

У свою чергу народний депутат Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook повідомив про "провокацію поліції і побиття патріотів".

"Ветерани відбилися в районі блокпоста блокади ... на Бахмуті, зараз вживаються заходи щодо деблокування блокпоста в Золотому. Постраждалим надана медична допомога. Жодна людина з ветеранів не була затримана. Офіційно заявляю, що сьогодні штабом блокади зірвана спроба кривавої провокації проти учасників блокади в якій брали участь співробітники поліції Донецької області", - додав нардеп.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у четвер, 2 лютого, близько 50 озброєних людей перекрили залізничну станцію у Бахмуті. Під блокади один з її учасників - нардеп - побив на блокпосту працівника поліції.

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