Около тысячи полицейских обеспечивают порядок в центре Киева

"Для обеспечения безопасности людей привлечено около тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Акция стартовала в парке им. Тараса Шевченко, откуда колонна двинулась на Майдан Независимости. Правоохранители осуществляют сопровождение участников для недопущения правонарушений и провокаций", - говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что по предварительным данным, к мероприятию присоединились около двух тысяч человек.

Напомним, сегодня в Киеве пошел марш сторонников Саакашвили.