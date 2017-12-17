Около тысячи полицейских обеспечивают порядок в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Для обеспечения безопасности людей под акции в центре Киева полиция привлекла около тысячи правоохранителей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"Для обеспечения безопасности людей привлечено около тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Акция стартовала в парке им. Тараса Шевченко, откуда колонна двинулась на Майдан Независимости. Правоохранители осуществляют сопровождение участников для недопущения правонарушений и провокаций", - говорится в сообщении.
Также в полиции добавили, что по предварительным данным, к мероприятию присоединились около двух тысяч человек.
Напомним, сегодня в Киеве пошел марш сторонников Саакашвили.