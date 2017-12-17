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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 94476 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101194 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101575 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115224 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102940 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105609 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Около тысячи полицейских обеспечивают порядок в центре Киева

Около тысячи полицейских обеспечивают порядок в центре Киева

Киев  •  УНН

 • 10201 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Для обеспечения безопасности людей под акции в центре Киева полиция привлекла около тысячи правоохранителей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

"Для обеспечения безопасности людей привлечено около тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Акция стартовала в парке им. Тараса Шевченко, откуда колонна двинулась на Майдан Независимости. Правоохранители осуществляют сопровождение участников для недопущения правонарушений и провокаций", - говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что по предварительным данным, к мероприятию присоединились около двух тысяч человек.

Напомним, сегодня в Киеве пошел марш сторонников Саакашвили.

Украинские Национальные Новости

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