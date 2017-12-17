Близько тисячі поліцейських забезпечують порядок у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Для забезпечення безпеки людей під акції в центрі Києва поліція залучила близько тисячі правоохоронців. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Для забезпечення безпеки людей залучено близько тисячі поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України. Акція стартувала у парку ім. Тараса Шевченка, звідки колона рушила на Майдан Незалежності. Правоохоронці здійснюють супровід учасників для недопущення правопорушень та провокацій”, — йдеться у повідомленні.
Також у поліції додали, що за попередніми даними, до заходу долучилися близько двох тисяч людей.
Нагадаємо, сьогодні у Києві рушив марш прихильників Саакашвілі.