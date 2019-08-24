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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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6 марта, 19:19 • 118266 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128978 просмотра

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6 марта, 17:07 • 120186 просмотра

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Около тысячи человек в Днепре прошли маршем в День Независимости

Около тысячи человек в Днепре прошли маршем в День Независимости

Киев  •  УНН

 • 15567 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Днепре около тысячи человек приняли участие в патриотическом шествии на День Независимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепровской горсовета.

"24 августа в Днепре организовали патриотический марш, к которому присоединились около тысячи ветеранов АТО/ООС, родственники погибших защитников, волонтеры. Торжественное мероприятие вел полковник Сергей Плахотник. Он пригласил участников спеть гимн Украины, заиграл военный оркестр оперативного командования "Восток", и объявил минуту молчания по погибшим за свободу Украины", - указали в горсовете.

Военный капеллан Дмитрий Поворотный провел молебен.

Патриотическое шествие стартовало от сквера Героев и двинулось к самому высокому флагу Украины, который развевается напротив исторического музея им. Д. И. Яворницкого. Люди, одетые в военную форму и вышиванки, несли сине-желтые флаги, флаги своих военных частей, вели вместе с собой детей.

В целом же официальные мероприятия к главному празднику государства в Днепре начались с торжеств на аллее возле флагштока напротив исторического музея им. Д. И. Яворницкого. Стартовали с прямой трансляции из столицы - в частности заслушали выступление Президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, в Днепре 24 августа устроили забег в вышиванках Dnipro Vyshyvanky Run, посвященный 28-й годовщине независимости Украины. Участие в нем приняли 300 человек. Это и начинающие, и профессиональные спортсмены всех возрастов. Также к мероприятию присоединились дети с ограниченными возможностями.

Также празднование проходит на Фестивальном причале. С 10:00 здесь начался фестиваль Family Рicnic. Для жителей города организовали фуд-корт, ярмарку, детскую анимацию, тир, пенное шоу и другие развлекательные мероприятия.

Напомним, одесситы отметили День Независимости Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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