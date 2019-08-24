Близько тисячі людей у Дніпрі пройшли ходою на День Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Дніпрі близько тисячі людей долучилися до патріотичної ходи на День Незалежності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпровської міськради.
"24 серпня у Дніпрі організували патріотичну ходу, до якої долучилися близько тисячі ветеранів АТО/ООС, родичі загиблих захисників, волонтери. Урочистий захід вів полковник Сергій Плахотник. Він запросив учасників заспівати гімн України, який заграв військовий оркестр оперативного командування "Схід", та оголосив хвилину мовчання за загиблими за волю України", - вказали у міськраді.
Військовий капелан Дмитро Поворотний провів молебень.
Патріотична хода стартувала від скверу Героїв і рушила до найвищого прапора України, який майорить навпроти історичного музею ім. Д. І. Яворницького. Люди, одягнені у військову форму та вишиванки, несли синьо-жовті прапори, стяги своїх військових частин, вели разом із собою дітей.
Загалом же офіційні заходи до головного свята держави у Дніпрі розпочалися з урочистостей на алеї біля флагштока навпроти історичного музею ім. Д. І. Яворницького. Стартували із прямої трансляції зі столиці - зокрема заслухали виступ Президента України Володимира Зеленського.
Окрім того, у Дніпрі 24 серпня влаштували забіг у вишиванках Dnipro Vyshyvanky Run, присвячений 28-й річниці незалежності України. Участь у ньому взяли 300 осіб. Це і початківці, і професійні спортсмени різного віку. Також до заходу приєдналися діти з обмеженими можливостями.
Також святкування проходить на Фестивальному причалі. З 10:00 тут розпочався фестиваль Family Рicnic. Для жителів міста організували фуд-корт, ярмарок, дитячу анімацію, тир, пінне шоу та інші розважальні заходи.
Нагадаємо, одесити відзначили День Незалежності України.