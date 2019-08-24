Одесити відзначили День Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На честь Дня Незалежності України 24 серпня в одеському міському парку ім. Т. Шевченка відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзареві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу мерії Одеси.
В урочистостях взяли участь керівники міста та області, депутати, представники різних родів військ Збройних Сил України, представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, духовенство та громадськість.
Разом з одеситами, представниками влади, духовенства, громадських і військових організацій керівники поліції регіону вшанували пам’ять та поклали квіти до пам’ятника великому борцеві за незалежність нашої держави – Т.Г.Шевченку.
Нагадаємо, Львів відзначив День Незалежності маршем на підтримку українських воїнів.