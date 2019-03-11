Около 900 млн человек примут участие в парламентских выборах в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Около 900 млн человек в Индии примут участие во всеобщих выборах, на которых будет избран состав Народной палаты (нижней палаты парламента). Как сообщила в воскресенье центральная избирательная комиссия страны, голосование пройдет в семь этапов по очереди в 29 штатах и семи союзных территориях с 11 апреля по 19 мая, окончательный подсчет результатов должен быть завершен до 23 мая, сообщает УНН.
"Голосование пройдет в семь этапов: дни голосования - 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая. Подсчет голосов должен закончиться до 23 мая", - сказал глава комиссии Сунил Арора на пресс-конференции в Нью-Дели.
В ходе голосования должны быть избраны 543 депутата. Партия, набравшая большинство голосов, назначает премьер-министра.
Правящая "Бхаратия джаната парти" (БДП), по мнению многих экспертов, имеет высокие шансы снова выиграть голосования. В этом случае действующий премьер-министр Нарендра Моди получит возможность занять премьерский пост второй срок подряд. Главным противником БДП выступает партия "Индийский национальный конгресс", ее лидер Рахул Ганди является выходцем из знаменитого индийского политического клана Неру - Ганди.
Как сообщал УНН, Конституционный суд Молдовы официально утвердил результаты парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля, и утвердил мандаты депутатов, избранных и по партийным спискам, и по одномандатным мажоритарным округам.