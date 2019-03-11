Близько 900 млн осіб візьмуть участь в парламентських виборах в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Близько 900 млн осіб в Індії візьмуть участь у загальних виборах, на яких буде обрано склад Народної палати (нижньої палати парламенту). Як повідомила в неділю центральна виборча комісія країни, голосування пройде в сім етапів по черзі в 29 штатах і семи союзних територіях з 11 квітня по 19 травня, остаточний підрахунок результатів повинен бути завершений до 23 травня, повідомляє УНН.
"Голосування пройде в сім етапів: дні голосування - 11 квітня, 18 квітня, 23 квітня, 29 квітня, 6 травня, 12 травня і 19 травня. Підрахунок голосів повинен закінчитися до 23 травня", - сказав глава комісії Суніл Арора на прес-конференції в Нью-Делі.
В ході голосування повинні бути обрані 543 депутата. Партія, яка набрала більшість голосів, призначає прем'єр-міністра.
Правляча "Бхаратія джаната парті" (БДП), на думку багатьох експертів, має високі шанси знову виграти голосування. В цьому випадку чинний прем'єр-міністр Нарендра Моді отримає можливість зайняти прем'єрську посаду другий термін поспіль. Головним противником БДП виступає партія "Індійський національний конгрес", її лідер Рахул Ганді є вихідцем з знаменитого індійського політичного клану Неру - Ганді.
Як повідомляв УНН, Конституційний суд Молдови офіційно затвердив результати парламентських виборів, що відбулися 24 лютого, і затвердив мандати депутатів, обраних і за партійними списками, і в одномандатних мажоритарних округах.