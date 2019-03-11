Близько 900 млн осіб візьмуть участь в парламентських виборах в Індії

КИЇВ. 11 березня. УНН. Близько 900 млн осіб в Індії візьмуть участь у загальних виборах, на яких буде обрано склад Народної палати (нижньої палати парламенту). Як повідомила в неділю центральна виборча комісія країни, голосування пройде в сім етапів по черзі в 29 штатах і семи союзних територіях з 11 квітня по 19 травня, остаточний підрахунок результатів повинен бути завершений до 23 травня, повідомляє УНН.