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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20692 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79691 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101047 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117186 просмотра

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Около 700 тыс. украинцев не имеют мобильного телефона

Около 700 тыс. украинцев не имеют мобильного телефона

Киев  •  УНН

 • 13156 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Около 700 тыс. украинцев не имеют никакого мобильного телефона из-за финансовой несостоятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис эффективного регулирования.

"Финансовая несостоятельность иметь телефон (в частности, мобильный) является одним из критериев оценки бедности. Из-за низкого уровня доходов отдельные категории украинских потребителей не могут пользоваться услугами голосовой связи. По данным Госстата, этот показатель составляет 1,7% населения, или примерно 700 тыс. человек ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для сравнения, в странах ЕС это в среднем 0,3% населения (например, в Швейцарии, Норвегии, Франции - 0%, в Греции и Италии - 0,3%, в Румынии - 1,4%). Только в Болгарии показатель больше, чем в Украине, и составляет 2,5%.
Отмечается, что отсутствие возможности воспользоваться голосовой связью (т.е. разговорами по телефону - стационарным или мобильным - без применения сети Интернет) сегодня означает невозможность связаться с экстренными службами, в частности скорой помощью или горячей линией НСЗУ, знакомыми и близкими, осложненный поиск работы и тому подобное. Кроме огромных рисков при пандемии и карантине, это приводит к одиночеству и отчуждению человека.

В свою очередь, объем рынка фиксированной связи ежегодно сокращается в среднем на 7%. С 2013 года в Украине значительно быстрее, чем в других странах, уменьшается количество новых подключений к фиксированной телефонии. Уровень использования стационарных телефонов сокращается с 2012 года, а уже в ближайшие годы можно ожидать полного отказа от такого способа связи.

"Вместе с тем, в течение 2010-2019 годов объем украинского рынка мобильной связи вырос с 24 млрд грн в 2010 году до 41,9 млрд грн в 2019 году. По сравнению с 2018 годом рынок вырос на 19,7%", - говорится в сообщении.

При этом, 97% абонентов обслуживаются крупнейшими украинскими операторами мобильной связи - "Киевстар", "Vodafone Украины" и Lifecell.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 Украину ожидает худшая за десятилетия экономическая рецессия, которая поставит 9 млн людей на грань бедности.

Украинские Национальные Новости

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