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Пандемія спровокує найбільшу за десятиліття економічну кризу в Україні – ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Через пандемію COVID-19 Україну очікує найгірша за десятиліття економічна рецесія, яка поставить 9 мільйонів людей на межу бідності. Про це свідчать дані дослідження ООН "Україна. Огляд гуманітарної ситуації – жовтень 2020", повідомляє УНН.

У дослідження йдеться, що через кризові явища, викликані пандемією, економіка України може зазнати найбільшого падіння з 2010 року.

За даними нещодавнього дослідження ООН, через пандемію COVID-19 Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності. Як повідомляється, з початку пандемії понад 80% домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40% сімей принаймні один член родини втратив роботу. Хоча наразі немає окремих даних стосовно сходу України, ймовірно, соціально-економічні наслідки цього спаду для постраждалого внаслідок конфлікту регіону будуть руйнівними.

Наразі 58% родин повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення свої основних потреб, порівняно з 49% на початку 2020 року. Також збільшується частка домогосподарств, які мають заборгованість: 15% у вересні проти 11 % до початку пандемії.

Як повідомляв УНН, в Україні зі рішенням уряду починаючи з субот 14 листопада діє карантин вихідного дня, який передбачає закриття усіх непродуктових магазинів, ТРЦ та закладів культури на вихідні, ресторани та кафе працюватимуть виключно на виніс. Україною прокотилася хвиля акцій протесту власників та працівників закладів харчування, які заявили, що це вб’є їх бізнес та залишить без роботи, адже левову частку прибутку вони отримують у вихідні.

Українські Національні Новини

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