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Пандемия спровоцирует крупнейшую за десятилетия экономический кризис в Украине - ООН

Пандемия спровоцирует крупнейшую за десятилетия экономический кризис в Украине - ООН

Киев  •  УНН

 • 24997 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Из-за пандемии COVID-19 Украина ожидает худшая за десятилетия экономическая рецессия, которая поставит 9 млн людей на грань бедности. Об этом свидетельствуют данные исследования ООН "Украина. Обзор гуманитарной ситуации - октябрь 2020", сообщает УНН.

В исследование говорится, что из-за кризисных явления, вызванных пандемией, экономика Украины может понести наибольшее падение с 2010 года.

По данным недавнего исследования ООН, из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие, в результате чего более 9 млн человек окажутся в бедности. Как сообщается, с начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей хотя бы один член семьи потерял работу. Хотя пока нет отдельных данных о востоке Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в результате конфликта региона будут разрушительными.

Сейчас 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года. Также увеличивается доля домохозяйств, имеющих задолженность: 15% в сентябре против 11% в начале пандемии.

Как сообщал УНН, в Украине с решением правительства начиная с субботы 14 ноября действует карантин выходного дня, предусматривающий закрытие всех непродуктовых магазинов, ТРЦ и учреждений культуры на выходные, рестораны и кафе будут работать исключительно на вынос. Украиной прокатилась волна акций протеста владельцев и работников общепита, которые заявили, что это убьет их бизнес и оставит без работы, ведь львиную долю прибыли они получают в выходные.

Украинские Национальные Новости

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