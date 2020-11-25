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Близько 700 тисяч українців не мають мобільного телефону

Близько 700 тисяч українців не мають мобільного телефону

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Близько 700 тисяч українців не мають жодного мобільного телефону через фінансову неспроможність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс ефективного регулювання.

“Фінансова неспроможність мати телефон (зокрема, мобільний) є одним із критеріїв оцінки бідності. Через низький рівень доходів окремі категорії українських споживачів не можуть користуватися послугами голосового зв’язку. За даними Держстату, цей показник становить 1,7% населення, або приблизно 700 000 осіб”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що для порівняння, у країнах ЄС це в середньому 0,3% населення (наприклад, у Швейцарії, Норвегії, Франції — 0%; у Греції та Італії — 0,3%, у Румунії — 1,4%). Лише в Болгарії показник є більшим, ніж в Україні, і становить 2,5%.
Зазначається, що відсутність можливості скористатися голосовим зв’язком (тобто розмовами телефоном — стаціонарним чи мобільним — без застосування мережі інтернет) сьогодні означає неможливість сконтактувати з екстреними службами, зокрема швидкою допомогою чи гарячою лінією НСЗУ, знайомими та близькими, ускладнений пошук роботи тощо. Окрім величезних ризиків під час пандемії та карантину, це призводить до самотності й відчуження людини.

У свою чергу, обсяг ринку фіксованого зв’язку щороку скорочується в середньому на 7%. Із 2013 року в Україні значно швидше, ніж в інших країнах, зменшується кількість нових підключень до фіксованої телефонії. Рівень використання стаціонарних телефонів скорочується з 2012 року, а вже в найближчі роки можна очікувати повної відмови від такого способу зв’язку.

“Водночас, протягом 2010-2019 років обсяг українського ринку мобільного зв’язку зріс із 24 млрд грн у 2010 році до 41,9 млрд грн у 2019 році. Порівняно з 2018 роком ринок зріс на 19,7%”, — йдеться у повідомленні.

При цьому, 97% абонентів обслуговуються найбільшими українськими операторами мобільного зв’язку — “Київстар”, “Vodafone Україна” та Lifecell.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 Україну очікує найгірша за десятиліття економічна рецесія, яка поставить 9 мільйонів людей на межу бідності.

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