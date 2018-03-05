Около 600 компьютеров для добычи биткоинов украли в Исландии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Исландии из центра обработки данных украли около 600 компьютеров, которые использовали для добычи криптовалюты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
В этом деле задержали около 11 человек, двое из них уже приговорили к содержанию под стражей. К преступлению причастен, в частности, сотрудник службы охраны, которого местные СМИ прозвали “Большой биткоиновий вор”.
Полиция заявила, что это самая большая серия краж за всю историю страны.
Общая стоимость мощных компьютеров для майнинга составляет почти 2 миллиона долларов. Однако если бы преступники использовали их для первоначальной цели — они бы заработали гораздо больше.
Вся техника была украдена в так называемые четыре этапа краж. Три из них произошли еще в декабре 2017 года, четвертая — в январе 2018-го. Власти страны не обнародовали информацию, пытаясь отыскать преступников.
Как сообщал УНН, в Исландии запретили платить женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам.