Близько 600 комп’ютерів для видобутку біткоінів вкрали в Ісландії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Ісландії з центру обробки даних вкрали близько 600 комп’ютерів, які використовували для видобутку криптовалюти. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
У цій справі затримали близько 11 людей, двох з них вже засудили до утримання під вартою. До злочину причетний, зокрема, співробітник служби охорони, місцеві ЗМІ прозвали його “Великий біткоіновий крадій”.
Поліція заявила, що це найбільша серія крадіжок за всю історію країни.
Загальна вартість потужних комп’ютерів для майнінгу становить майже 2 мільйони доларів. Однак якби злочинці використовували їх для первісної мети — вони б заробили набагато більше.
Уся техніка була вкрадена у так звані чотири етапи крадіжок. Три з них сталися ще у грудні 2017 року, четверта — у січні 2018-го. Влада країни не оприлюднювала інформацію до того, намагаючись відшукати злочинців.
Як повідомляв УНН, в Ісландії заборонили платити жінкам меншу зарплату, ніж чоловікам.