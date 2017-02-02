Около 50 вооруженных людей перекрыли железнодорожную станцию ​​в Бахмуте

В 10:39 в колл-центр "102" поступило сообщение от дежурного на станции Бахмут о том, что около 50 человек остановили тепловоз и с помощью машин перекрыли движение на железнодорожном переезде. На место направлена следственно-оперативная группа полиции.

"Неизвестные вооруженные люди в камуфляже и на бусах перекрыли железнодорожное полотно по ул. Корсунского, заблокировали тепловоз, где находятся работники железной дороги, с целью перекрытия движения на станцию ​​Никитовка", - сообщили в полиции.

На место выехала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Количество и принадлежность людей устанавливается.

Также сообщается, что по распоряжению главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина весь личный состав Бахмутского ОП поднят по тревоге. Полицейские перешли на усиленный вариант несения службы.

Информация о происшествии направлена ​​в СБУ.