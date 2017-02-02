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Близько 50 озброєних людей перекрили залізничну станцію у Бахмуті

Близько 50 озброєних людей перекрили залізничну станцію у Бахмуті

Київ • УНН

 • 12148 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Близько 50 озброєних людей у камуфляжі перекрили рух на залізничному переїзді у Бахмуті, на місце спрямовано слідчо-оперативну групу поліції. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

О 10.39 до колл-центру “102” надійшло повідомлення від чергового на станції Бахмут про те, що близько 50 людей зупинили тепловоз та за допомогою машин перекрили рух на залізничному переїзді. На місце спрямовано слідчо-оперативну групу поліції.

“Невідомі озброєні люди у камуфляжі та на бусах перекрили залізничне полотно по вул. Корсунського, заблокували тепловоз, де перебувають працівники залізниці, з метою перекриття руху на станцію Микитівка”, — повідомили у поліції.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції. Кількість та приналежність осіб встановлюється.

Також повідомляється, що за розпорядженням очільника поліції Донецької області В’ячеслава Аброськіна весь особовий склад Бахмутського ВП піднято по тривозі. Поліцейські перейшли на посилений варіант несення служби.

Інформацію про подію спрямовано в СБУ.

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