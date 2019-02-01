Около 250 иностранных журналистов работали в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. За восемь месяцев операции Объединенных сил в зоне ООС поработали более тысячи журналистов, четверть которых - иностранцы. Об этом в интервью "Голосу Украины" рассказал командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Учитывая важность и необходимость работы средств массовой информации по правдивого и беспристрастного освещения противодействия Объединенными силами вооруженной агрессии Российской Федерации мной, как командующим, с самого начала операции был установлен порядок допуска представителей СМИ к частям и подразделениям. За восемь месяцев операции у нас поработали более тысячи журналистов, четверть которых - иностранцы. Хочу заверить: мы открыты для всех", - отметил Наев.
Напомним, за год до ВСУ присоединилось более 30 000 контрактников.