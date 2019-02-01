Близько 250 іноземних журналістів працювали в зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. За вісім місяців операції Об'єднаних сил у зоні ООС попрацювали понад тисяча журналістів, чверть яких — іноземці. Про це в інтерв’ю "Голосу України" розповів командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"З огляду на важливість і необхідність роботи засобів масової інформації щодо правдивого і неупередженого висвітлення протидії Об’єднаними силами збройній агресії Російської Федерації мною, як командувачем, від самого початку операції було встановлено порядок допуску представників ЗМІ до частин і підрозділів. За вісім місяців операції у нас попрацювали понад тисяча журналістів, чверть яких — іноземці. Хочу запевнити: ми відкриті для всіх", - зазначив Наєв.
Нагадаємо, за рік до ЗСУ приєдналося понад 30 тисяч контрактників.