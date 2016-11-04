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15 марта, 19:03 • 113966 просмотра

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Около 2 тысяч должностей в уголовном розыске вакантны - полиция

Около 2 тысяч должностей в уголовном розыске вакантны - полиция

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. На сегодня в уголовной полиции некомплект на 2 тысячи человек, из 11 тысяч 300 штата работают только 9 тысяч работников уголовного розыска, что является наименьшим количеством за все годы независимости. Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказал начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Дмитрий Головин, передает УНН.

"У меня сейчас по штату около 11 тыс. 300 человек. Но около 2 тыс. должностей - вакантные. То есть, по факту, с преступностью борются чуть больше 9 тыс. сотрудников. Во время аттестации мы уволили 257 человек по всей Украине - это 2, 3% от общего количества сотрудников ", - сказал Д.Головин.

По его словам, это самый большой некомплект за все время независимости.

"Фактически, это весь состав уголовного розыска трех крупных областей. При том, что раньше уголовный блок насчитывал до 22 тыс. сотрудников, а сейчас он уменьшился вдвое. Главная причина некомплекта - то, что во время переаттестации не работали полицейские комиссии, что отбирают персонал на различные должности. Сейчас они снова начали работать. Но чтобы исправить ситуацию необходимо минимум полгода ", - сказал он.

Как сообщал УНН, начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Дмитрий Головин заявил, что на сегодняшний день в Украине наиболее криминогенными городами являются Одесса и Киев.

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