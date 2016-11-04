Близько 2 тисяч посад у карному розшуку є вакантними - поліція

"У мене зараз по штату близько 11 тис. 300 осіб. Але близько 2 тис. посад - вакантні. Тобто, за фактом, зі злочинністю борються трохи більше 9 тисяч співробітників. Під час атестації ми звільнили 257 осіб по всій Україні – це 2,3% від загальної кількості співробітників", - сказав Д.Головін.

За його словами, це найбільший некомплект за увесь час незалежності.

"Фактично, це увесь склад карного розшуку трьох великих областей. При тому, що раніше кримінальний блок нараховував до 22 тис. співробітників, а зараз він зменшився вдвічі. Головна причина некомплекту – те, що під час переатестації не працювали поліцейські комісії, які відбирають персонал на різні посади. Зараз вони знову почали працювати. Але щоб виправити ситуацію необхідно мінімум півроку", - сказав він.

Як повідомляв УНН, начальник департаменту карного розшуку Нацполіції Дмитро Головін заявив, що на сьогоднішній день в Україні найбільш криміногенними містами є Одеса та Київ.