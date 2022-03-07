Около 1700 иностранных студентов остаются в Сумах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Сумах находятся около 1700 иностранных студентов, которые не могут выехать из города. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
По словам Шкарлета, студенты имеют доступ к бомбоубежищам, их обеспечивают горячим питанием, едой, водой. Эвакуировать людей, в том числе и иностранных студентов, из Сум пока невозможно из-за угрозы обстрелов, которые осуществляют оккупанты.
Напомним
Российскими захватчиками повреждены, или разрушены 211 украинских школ.