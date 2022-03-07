Близько 1700 іноземних студентів залишаються у Сумах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Сумах перебувають близько 1700 іноземних студентів, які не можуть виїхати з міста. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
За словами Шкарлета, студенти мають доступ до бомбосховищ, їх забезпечують гарячим харчуванням, їжею, водою. Евакуювати людей, зокрема й іноземних студентів, з Сум поки неможливо через загрозу обстрілів, які здійснюють окупанти.
Нагадаємо
Російськими загарбниками пошкоджені, або зруйновані 211 українських шкіл.