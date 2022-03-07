Близько 1700 іноземних студентів залишаються у Сумах

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За словами Шкарлета, студенти мають доступ до бомбосховищ, їх забезпечують гарячим харчуванням, їжею, водою. Евакуювати людей, зокрема й іноземних студентів, з Сум поки неможливо через загрозу обстрілів, які здійснюють окупанти.

Нагадаємо

Російськими загарбниками пошкоджені, або зруйновані 211 українських шкіл.