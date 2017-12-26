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Около 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать порядок во время праздников

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Около 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Около 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать порядок во время праздников

По его словам, на время новогодних и рождественских праздников в Украине планируется проведение массовых мероприятий в 668 населенных пунктах и ​​запланировано участие 1 миллиона 662 тысяч граждан. К обеспечению общественной безопасности будет привлечено около 10 тысяч правоохранителей органов системы МВД.

“Оперативная обстановка в стране остается сложной. Поэтому подчеркиваю необходимость ответственного отношения к выполнению задач, четких и профессиональных действий. К работе уже привлечено более 8000 полицейских и 1000 военнослужащих Национальной гвардии. В случае осложнения оперативной обстановки на базе НГУ созданы военные оперативные резервы численностью более 4000 военных”, — отметил С.Яровой.

Он распорядился осуществить тщательный расчет сил и средств, обеспечить достаточное количество нарядов, патрулей, следственно-оперативных и взрывотехнических групп. А также приказал наладить координацию действий с местными органами власти, прокуратурой и СБУ.

Председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что на круглосуточном дежурстве во время праздников будет находиться около семи тысяч спасателей и две тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

“В случае осложнения ситуации мы привлечем до 14 тысяч человек и трех тысяч единиц техники. Также в аэропорту „Жуляны“ на боевом дежурстве находится самолет АН-26”, - сказал М.Чечоткин.

Как сообщал УНН, на новогодние праздники спасатели будут работать в усиленном режиме.

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