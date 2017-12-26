Близько 10 тисяч правоохоронців забезпечуватись порядок під час свят
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Близько 10 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок під час новорічних та різдвяних свят. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
За його словами, на час новорічно-різдвяних свят в Україні планується проведення масових заходів у 668 населених пунктах та запланована участь 1 мільйона 662 тисяч громадян. До забезпечення публічної безпеки буде залучено близько 10 тисяч правоохоронців органів системи МВС.
“Оперативна ситуація в країні залишається складною. Тому наголошую на необхідності відповідального ставлення до виконання завдань, чітких і професійних дій. До роботи вже залучено понад 8 тисяч поліцейських та 1 тисяча військовослужбовців Національної гвардії. У разі ускладнення оперативної ситуації на базі НГУ створені військові оперативні резерви чисельністю понад 4 тисячі військових”, — зазначив С.Яровий.
Він дав розпорядження здійснити ретельний розрахунок сил і засобів, забезпечити достатню кількість нарядів, патрулів, слідчо-оперативних та вибухотехнічних груп. А також наказав налагодити координацію дій з місцевими органами влади, прокуратурою та СБУ.
Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що на цілодобовому чергуванні під час свят перебуватиме близько семи тисяч рятувальників та дві тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.
“У разі ускладнення ситуації ми залучимо до 14 тисяч осіб та трьох тисяч одиниць техніки. Також в аеропорті „Жуляни“ на бойовому чергуванні перебуває літак АН-26”, — сказав М.Чечоткін.
Як повідомляв УНН, на новорічні свята рятувальники працюватимуть у посиленому режимі.