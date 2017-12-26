Близько 10 тисяч правоохоронців забезпечуватись порядок під час свят

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Близько 10 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок під час новорічних та різдвяних свят. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.