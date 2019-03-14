Около 1,8 тыс. граждан РФ не впустили в Украину с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. С 1 января 2019 года Государственная пограничная служба Украины не пропустила на территорию государства около 1,8 тыс. граждан Российской Федерации. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Граждан России мы не пропустили около 1800 человек", - заявил пресс-секретарь.
По его словам, одновременно с начала года российские пограничники, по официальным данным, не пропустили около сотни украинцев.
"Мы подозреваем, что это количество может быть больше, но официальная информация, которую мы получили от наших сограждан - это около 100 человек", - добавил он.
Как сообщал УНН, по состоянию на 11 марта украинские пограничники отказали в пропуске в Украину более 1700 гражданам Российской Федерации.