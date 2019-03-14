Близько 1,8 тис. громадян РФ не впустили в Україну з початку року

"Громадян Росії ми не пропустили близько 1800 осіб", - заявив речник.



З його слів, водночас з початку року російські прикордонники, за офіційними даними, не пропустили близько сотні українців.



"Ми підозрюємо, що ця кількість може бути більшою, але офіційна інформація, яку ми отримали від наших співгромадян – це близько 100 осіб", - додав він.



Як повідомляв УНН, станом на 11 березня українські прикордонники відмовили у пропуску в Україну понад 1 700 громадянам Російської Федерації.