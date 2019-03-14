Близько 1,8 тис. громадян РФ не впустили в Україну з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. З 1 січня 2019 року Державна прикордонна служба України не пропустила на територію держави близько 1,8 тис. громадян Російської Федерації. Про це у коментарі УНН повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
"Громадян Росії ми не пропустили близько 1800 осіб", - заявив речник.
З його слів, водночас з початку року російські прикордонники, за офіційними даними, не пропустили близько сотні українців.
"Ми підозрюємо, що ця кількість може бути більшою, але офіційна інформація, яку ми отримали від наших співгромадян – це близько 100 осіб", - додав він.
Як повідомляв УНН, станом на 11 березня українські прикордонники відмовили у пропуску в Україну понад 1 700 громадянам Російської Федерації.