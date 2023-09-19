Блинкен встретился с вице-президентом Китая: обсудили войну в Украине

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“Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен встретился сегодня с вице-президентом КНР Хань Чжэном на полях 78-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обе стороны провели откровенную и конструктивную дискуссию, опираясь на недавние договоренности на высоком уровне между двумя странами по поддержке открытых линий связи’связи и ответственного управления отношениями США и Китая”, - говорится в сообщении.

Госсекретарь США заявил, что его страна будет продолжать использовать дипломатию для достижения своих целей, как в сфере интересов, так и в сфере ценностей. Он также подчеркнул важность диалога со странами, с которыми США имеют разногласия, и призвал к сотрудничеству в решении общих проблем.

“Стороны обменялись мнениями по ряду ключевых двусторонних, глобальных и региональных вопросов, в частности войны россии против Украины, провокационных действий КНДР и других тем. Госсекретарь подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в районе Тайваньского пролива”, - отметили в Государственном департаменте.

Кроме того, обе стороны договорились о сохранении открытого диалога, в том числе привлечение высшего руководства в ближайшие недели.

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