Блінкен зустрівся з віцепрезидентом Китаю: обговорили війну в Україні

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“Державний секретар Ентоні Дж. Блінкен зустрівся сьогодні з віцепрезидентом КНР Хань Чженом на полях 78-ї Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Обидві сторони провели відверту та конструктивну дискусію, спираючись на нещодавні домовленості на високому рівні між двома країнами щодо підтримки відкритих ліній зв’язку та відповідального управління відносинами США та Китаю”, - йдеться у повідомлені.

Держсекретар США заявив, що його країна буде продовжувати використовувати дипломатію для досягнення своїх цілей, як у сфері інтересів, так і в сфері цінностей. Він також підкреслив важливість діалогу з країнами, з якими США мають розбіжності, і закликав до співпраці у вирішенні спільних проблем.

“Сторони обмінялися думками щодо низки ключових двосторонніх, глобальних та регіональних питань, зокрема війни Росії проти України, провокаційних дій КНДР та інших тем. Держсекретар підкреслив важливість збереження миру та стабільності в районі Тайванської протоки”, - зазначили у Державному департаменті.

Крім того, обидві сторони домовилися про збереження відкритого діалогу, у тому числі залучення вищого керівництва в найближчі тижні.

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