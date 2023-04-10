Блинкен посетит Вьетнам и Японию на фоне обострения напряженности в Азии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Вьетнам в конце этой недели в рамках последней попытки наладить отношения с партнером США на фоне обострения напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня, сообщил в понедельник Государственный департамент, передает УНН.
Детали
Блинкен посетит Ханой на пути на встречу министров иностранных дел "Большой семерки" в эти выходные на японском горном курорте Каруидзава.
Блинкен "обсудит наше общее видение взаимосвязанного, процветающего, мирного и устойчивого Индо-Тихоокеанского региона, а также ряд глобальных вопросов, включая войну россии против Украины, ядерное разоружение и нераспространение", - говорится в заявлении Госдепартамента.
Блинкен и министр обороны Ллойд Остин также встретятся во вторник в Вашингтоне со своими коллегами из Филиппин.
Это будет первая поездка Блинкена во Вьетнам с тех пор, как он стал госсекретарем, хотя вице-президент Камала Харрис ранее посещала страну.
Блинкен отправится в Ханой после того, как присоединится к президенту Джо Байдену в поездке в Ирландию, включая Северную Ирландию.
Добавим
Соединенные Штаты имеют все более тесные отношения с Вьетнамом, в том числе в сфере обороны, при этом обе страны в значительной степени примирились, несмотря на горькие воспоминания о войне.
У Вьетнама давняя напряженность в отношениях с Китаем, отношения которого с Соединенными Штатами ухудшились в последние годы.
Китай в понедельник завершил военные учения вокруг Тайваня в последней демонстрации силы против самоуправляемой демократии после того, как его президент посетила Соединенные Штаты.