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Блінкен відвідає В'єтнам та Японію на тлі загострення напруженості в Азії

Блінкен відвідає В'єтнам та Японію на тлі загострення напруженості в Азії

Київ • УНН

 • 764082 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Держсекретар Ентоні Блінкен відвідає В'єтнам наприкінці цього тижня в рамках останньої спроби налагодити відносини з партнером США на тлі загострення напруженості у відносинах з Китаєм через Тайвань, повідомив у понеділок Державний департамент, передає УНН.

Деталі

Блінкен відвідає Ханой на шляху на зустріч міністрів закордонних справ "Великої сімки" в ці вихідні на японському гірському курорті Каруїдзава.

Блінкен "обговорить наше спільне бачення взаємопов'язаного, процвітаючого, мирного та стійкого Індо-Тихоокеанського регіону, а також низку глобальних питань, включаючи війну росії проти України, ядерне роззброєння і нерозповсюдження", - йдеться у заяві Держдепартаменту.

Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін також зустрінуться у вівторок у Вашингтоні зі своїми колегами з Філіппін.

Це буде перша поїздка Блінкена до В'єтнаму з того часу, як він став держсекретарем, хоча віце-президент Камала Харріс раніше відвідувала країну.

Блінкен вирушить до Ханоя після того, як приєднається до президента Джо Байдена в поїздці до Ірландії, включаючи Північну Ірландію.

Додамо

Сполучені Штати мають дедалі тісніші відносини з В’єтнамом, у тому числі в сфері оборони, при цьому обидві країни значною мірою примирилися, незважаючи на гіркі спогади про війну.

У В’єтнаму давня напруженість у відносинах з Китаєм, відносини якого зі Сполученими Штатами погіршилися останніми роками.

Китай у понеділок завершив військові навчання навколо Тайваню в останній демонстрації сили проти самоврядної демократії після того, як його президент відвідала Сполучені Штати.

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