Блинкен: Россия планирует окружить Киев

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“Действия России являются оскорблением демократии, прав человека, человеческой порядочности, — отмечает Блинкен, — в течение месяцев Россия притворялась дипломатией, настаивая, что не намеревалась вторгнуться в Украину. Все время Кремль готовил эту хладнокровную атаку, масштабов которой в Европе не было со времен Второй мировой войны”.

По словам Блинкена планы РФ окружить и угрожать украинской столице, приведет к массовым нарушениям прав человека.

“Члены этой организации и все международное сообщество теперь четко видят полный отказ России от обязательств, которые она взяла перед миром, и мы этого никогда не забудем”, — добавил Блинкен.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив “специальную военную операцию на Донбассе”.