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15 марта, 19:03 • 84342 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121957 просмотра

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15 марта, 11:23 • 93650 просмотра

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Блинкен: Россия планирует окружить Киев

Блинкен: Россия планирует окружить Киев

Киев • УНН

 • 191648 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что “все доказательства свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему”. Об этом госсекретарь США заявил во время специального заседания ОБСЕ, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

“Действия России являются оскорблением демократии, прав человека, человеческой порядочности, — отмечает Блинкен, — в течение месяцев Россия притворялась дипломатией, настаивая, что не намеревалась вторгнуться в Украину. Все время Кремль готовил эту хладнокровную атаку, масштабов которой в Европе не было со времен Второй мировой войны”.

По словам Блинкена планы РФ окружить и угрожать украинской столице, приведет к массовым нарушениям прав человека.

“Члены этой организации и все международное сообщество теперь четко видят полный отказ России от обязательств, которые она взяла перед миром, и мы этого никогда не забудем”, — добавил Блинкен.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив “специальную военную операцию на Донбассе”.

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