Блінкен: Росія планує оточити Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляє, що “всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому”. Про це держсекретар США заявив під час спеціального засідання ОБСЄ, повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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“Дії Росії є образою демократії, прав людини, людської порядності, — наголошує Блінкен, — Протягом місяців Росія прикидалася дипломатією, наполягаючи, що не мала наміру вторгнутися в Україну. Весь час Кремль готував цю холоднокровну атаку, масштабів якої в Європі не було з часів Другої світової війни”.
За словами Блінкена плани РФ оточити та загрожувати українській столиці, призведе до масових порушень прав людини.
“Члени цієї організації і все міжнародне співтовариство тепер чітко бачать повну відмову Росії від зобов’язань, які вона взяла перед світом, і ми цього ніколи не забудемо”, — додав Блінкен.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши “спеціальну військову операцію на Донбасі”.