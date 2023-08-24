Блинкен: "Мы никогда не признаем незаконной российской аннексии Крыма и репрессий, которые нацелены на крымских татар"

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"Мы уже 18 месяцев находимся в этой жестокой войне. Украинцы ежедневно испытывают угрозу своей жизни, жестокое обращение, разрушения и нарушения прав. В то же время за эти 18 месяцев украинцы продемонстрировали абсолютную стойкость", - сказал Блинкен.

Он напомнил, что в 2014 году украинские границы были нарушены Россией, которая оккупировала Крым и провела там фейковый референдум.

"Все, кто остался в Крыму, - свидетели репрессий. Журналисты и активисты исчезают, пророссийская пропаганда пытается натравить людей друг на друга. Это нацелено и на крымских татар, происходят аресты. Крым - это Украина. И мы не признаем никогда российской незаконной аннексии Крыма. Мы продолжим через Крымскую платформу поддерживать независимость Украины", - подчеркнул Блинкен.

Напомним

Во время полномасштабного вторжения в Украину целью страны-агрессора был захват государства и свержение украинского правительства. Международное сообщество должно противостоять этим попыткам, поскольку от этого зависит безопасность и стабильность во всем мире, заявил председатель президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич.