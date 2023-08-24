Блінкен: “Ми ніколи не визнаємо незаконної російської анексії Криму та репресій які націлені на кримських татар”

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"Ми вже 18 місяців перебуваємо в цій жорстокій війні. Українці щодня відчувають загрозу своєму життю, жорстоке поводження, руйнування і порушення прав. Водночас за ці 18 місяців українці продемонстрували абсолютну стійкість", - сказав Блінкен.

Він нагадав, що 2014 року українські кордони було порушено росією, яка окупувала Крим і провела там фейковий референдум.

"Усі, хто залишився в Криму, - свідки репресій. Журналісти та активісти зникають, проросійська пропаганда намагається нацькувати людей одне на одного. Це націлено і на кримських татар, відбуваються арешти. Крим - це Україна. І ми не визнаємо ніколи російської незаконної анексії Криму. Ми продовжимо через Кримську платформу підтримувати незалежність України", - наголосив Блінкен.

Нагадаємо

Під час повномасштабного вторгнення в Україну метою країни-агресора було захоплення держави та повалення українського уряду. Міжнародна спільнота має протистояти цим спробам, оскільки від цього залежить безпека та стабільність у всьому світі, заявив голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшіч.