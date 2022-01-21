Блинкен говорит, РФ могла бы атаковать Украину с трех направлений, если Путин захочет. США их предостерегли

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 января. УНН. Скопления войск у границ Украины и Беларуси дало бы России возможность атаковать Украину с юга, с востока и севера. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Мы исходим не из эмоций, мы основываемся на фактах и истории. Факты таковы, что Россия сосредоточила очень значительные силы у границ Украины и продолжает это делать. Сотни тысяч военнослужащих, совсем недавно, включая силы, дислоцированные в Беларуси. Это дало бы России возможность, если так решит президент Путин, атаковать Украину с юга, с востока, с севера”, — сказал Госсекретарь США.

Детали

По его словам, он во время сегодняшних переговоров передал позицию Соединенных Штатов, союзников и партнеров о своей твердой поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

“Мы четко сказали: любое пересечение границы Украины российскими вооруженными силами — это новое вторжение, которое будет встречено быстрым, жестким и сплоченным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров”, — заявил Госсекретарь США.

Он отметил, что российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что не собираются вторгаться в Украину.

“На самом деле министр Лавров повторил мне это сегодня. Но, опять же, мы смотрим на то, что видно всем. И дело в делах и поступках, а не в словах”, — добавил он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники в начале января сообщило, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

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