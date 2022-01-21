Блінкен каже, РФ могла б атакувати Україну з трьох напрямків, якщо Путін захоче. США їх застерегли

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“Ми виходимо не з емоцій, ми ґрунтуємося на фактах та історії. Факти такі, що Росія зосередила дуже великі сили біля кордонів України і продовжує це робити. Сотні тисяч військовослужбовців зовсім недавно, включаючи сили, дислоковані в Білорусі. Це дало б Росії можливість, якщо так вирішить президент Путін, атакувати Україну з півдня, зі сходу, з півночі”, — сказав Держсрекретар США.

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За його словами, він під час сьогоднішніх переговорів передав позицію Сполучених Штатів, союзників та партнерів щодо своєї твердої підтримки України, її суверенітету та територіальної цілісності.

“Ми чітко сказали: будь-яке перетинання кордону України російськими збройними силами — це нове вторгнення, яке зустрінеться швидкою, жорсткою і згуртованою відповіддю з боку США, наших союзників і партнерів”, — заявив Держсекретар США.

Він зазначив, що російські офіційні особи неодноразово наголошували на тому, що не збираються вторгатися в Україну.

“Насправді міністр Лавров повторив це сьогодні. Але знову ж таки ми дивимося на те, що видно всім. І справа у справах та вчинках, а не в словах”, — додав він.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела на початку січня повідомило, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.