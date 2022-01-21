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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Блінкен каже, РФ могла б атакувати Україну з трьох напрямків, якщо Путін захоче. США їх застерегли

Блінкен каже, РФ могла б атакувати Україну з трьох напрямків, якщо Путін захоче. США їх застерегли

Київ • УНН

 • 29099 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Скупчення військ біля кордонів України та Білорусі дало б Росії можливість атакувати Україну з півдня, зі сходу та півночі. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками переговорів із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Ми виходимо не з емоцій, ми ґрунтуємося на фактах та історії. Факти такі, що Росія зосередила дуже великі сили біля кордонів України і продовжує це робити. Сотні тисяч військовослужбовців зовсім недавно, включаючи сили, дислоковані в Білорусі. Це дало б Росії можливість, якщо так вирішить президент Путін, атакувати Україну з півдня, зі сходу, з півночі”, — сказав Держсрекретар США.

Деталі

За його словами, він під час сьогоднішніх переговорів передав позицію Сполучених Штатів, союзників та партнерів щодо своєї твердої підтримки України, її суверенітету та територіальної цілісності.

“Ми чітко сказали: будь-яке перетинання кордону України російськими збройними силами — це нове вторгнення, яке зустрінеться швидкою, жорсткою і згуртованою відповіддю з боку США, наших союзників і партнерів”, — заявив Держсекретар США.

Він зазначив, що російські офіційні особи неодноразово наголошували на тому, що не збираються вторгатися в Україну.

“Насправді міністр Лавров повторив це сьогодні. Але знову ж таки ми дивимося на те, що видно всім. І справа у справах та вчинках, а не в словах”, — додав він.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела на початку січня повідомило, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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