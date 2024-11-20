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Блейк Лайвли изменила финал нового "Дэдпула" одним замечанием

Киев  •  УНН

 • 8888 просмотра

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Жена Райана Рейнольдса предложила изменить концовку фильма "Дэдпул и Росомаха", чтобы добавить больше саспенса. Режиссер Шон Леви согласился и провел дополнительные съемки для нового финала.

Концовка основанного на комиксах супергеройского фильма "Дэдпул и Росомаха" была изменена после замечания актрисы Блейк Лайвли, которое непосредственно повлияло на съемки, сообщает NME, пишет УНН.

Детали

По словам режиссера фильма Шона Леви, производственный цикл фильма включал лишь "полтора дня" пересъемок. Однако эти съемки начались после того, как жена звезды "Дэдпула" Райана Рейнольдса Блейк Лайвли, которая также играет в фильме эпизодическую роль, дала Леви заметку об окончании фильма, которая "действительно открыла новый способ мышления об этой части фильма, и именно поэтому мы сделали эту пересъемку".

Во время кульминации фильма судьбы главных героев остаются под вопросом в течение длительного времени, хотя так было не всегда. По словам Леви, оригинальный финал был слишком прямолинейным в отношении их выживания.

Леви объяснил GamesRadar: "Раньше не было саспенса, что силовое помещение взорвалось, а наши герои выжили. И именно Блейк Лайвли сказала нам: "Знаете, я была с вами весь этот фильм. Я хочу сидеть в страхе, что они потеряны. Позвольте мне быть в этом месте саспенса, чтобы триумф относительно их выживания был более эмоциональным и интуитивным".

Леви продолжил: "Это была заметка Блейк, и она действительно открыла новый способ мышления об этой части фильма, и именно поэтому мы сделали эту съемку... и здесь результат гораздо более удовлетворительный".

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel3 июл. 2024, 11:10 • 125779 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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