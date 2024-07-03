"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

Кинематографическая вселенная Marvel вот-вот выйдет на совершенно другой уровень, - в конце этого месяца выйдут Дэдпул и Росомаха, и, согласно данным Marvel Studios, это ключ к тому, что будет дальше. Пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

26 июля (выходит "Дэдпул и Росомаха) - это действительно дата, когда все начнется - заявил Кевин Фейге, президент студии Marvel.

Фейге имеет в виду официальную интеграцию Людей Икс в киновселенную Marvel. Наконец эта идея стала реалистичной, говорится в материале Gizmodo.

О чем новый фильм?

"Дэдпул и Росомаха" - 34-й фильм киновселенной Marvel, который представляет собой значительную интеграцию персонажей Дэдпула и Росомахи в MCU.

Речь идет о приключениях Дэдпула, когда он встречает Росомаху. Следует отметить, что точный сюжет все еще окутан тайной.

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Известно, что фильм будет исследовать связь между двумя персонажами, оба из которых являются эмоциональными субъектами "Оружия".

Как это связано с MCU (киновселенная Marvel)

Действие фильма разворачивается в альтернативной вселенной Marvel, что позволяет персонажам взаимодействовать по-новому и неожиданно. Отмечается, что фильм благодаря природе мультивселенной предлагает нарратив, который позволяет исследовать различные вселенные и параллельные реальности, способствуя включению персонажей, которые до сих пор были частью киновселенной Людей Икс.

Таким образом "Дэдпул и Росомаха" знаменует новую эру для Дэдпула, с возможностью взаимодействия с другими персонажами MCU в будущем.

Комментарий представителя Marvel

Я не хочу вдаваться в законодательство о поглощениях или что-то подобное. Я их не понимаю, но их много - сказал Фейге.

Уже через несколько недель Люди Икс начнут покорять киновселенную Marvel.

"Идея о том, что через много лет мы живем в мире, где [Хью Джекман] является Росомахой и Дэдпулом, и все эти персонажи Людей Икс все под одной крышей, является довольно удивительным опытом иметь всего одну четверть века", - сказал президент студии.

Напомним,

УНН уже сообщал о выходе тизер-трейлера фильма "Дэдпул и Росомаха", герои которого объединят усилия чтобы попытаться спасти вселенную Marvel.

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