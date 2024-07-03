"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха", 34-й фильм киновселенной Marvel, знаменует собой официальную интеграцию персонажей Людей Икс в MCU, исследуя связь между Дэдпулом и Росомахой в альтернативной вселенной Marvel.
Кинематографическая вселенная Marvel вот-вот выйдет на совершенно другой уровень, - в конце этого месяца выйдут Дэдпул и Росомаха, и, согласно данным Marvel Studios, это ключ к тому, что будет дальше. Пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.
Детали
26 июля (выходит "Дэдпул и Росомаха) - это действительно дата, когда все начнется
Фейге имеет в виду официальную интеграцию Людей Икс в киновселенную Marvel. Наконец эта идея стала реалистичной, говорится в материале Gizmodo.
О чем новый фильм?
"Дэдпул и Росомаха" - 34-й фильм киновселенной Marvel, который представляет собой значительную интеграцию персонажей Дэдпула и Росомахи в MCU.
Речь идет о приключениях Дэдпула, когда он встречает Росомаху. Следует отметить, что точный сюжет все еще окутан тайной.
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Известно, что фильм будет исследовать связь между двумя персонажами, оба из которых являются эмоциональными субъектами "Оружия".
Как это связано с MCU (киновселенная Marvel)
Действие фильма разворачивается в альтернативной вселенной Marvel, что позволяет персонажам взаимодействовать по-новому и неожиданно. Отмечается, что фильм благодаря природе мультивселенной предлагает нарратив, который позволяет исследовать различные вселенные и параллельные реальности, способствуя включению персонажей, которые до сих пор были частью киновселенной Людей Икс.
Таким образом "Дэдпул и Росомаха" знаменует новую эру для Дэдпула, с возможностью взаимодействия с другими персонажами MCU в будущем.
Комментарий представителя Marvel
Я не хочу вдаваться в законодательство о поглощениях или что-то подобное. Я их не понимаю, но их много
Уже через несколько недель Люди Икс начнут покорять киновселенную Marvel.
"Идея о том, что через много лет мы живем в мире, где [Хью Джекман] является Росомахой и Дэдпулом, и все эти персонажи Людей Икс все под одной крышей, является довольно удивительным опытом иметь всего одну четверть века", - сказал президент студии.
Напомним,
УНН уже сообщал о выходе тизер-трейлера фильма "Дэдпул и Росомаха", герои которого объединят усилия чтобы попытаться спасти вселенную Marvel.
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