Благотворители в Донецкой области раздали 900 продуктовых наборов.

В прифронтовом городе Константиновка Донецкой области благотворители раздали местным жителям 900 продуктовых наборов. В состав пакета входили: макаронные изделия, крупы, сахар, чай, рыбная консерва, масло, печенье и курятина от компании МХП.

Организовать раздачу продуктовых наборов удалось благодаря сотрудничеству Благотворительного фонда "МХП-Громаді", благотворительной организации "100 процентов жизни Ровно" и гуманитарного штаба "Help me". БФ "МХП-Громаді" получил суб-грант в рамках реализации проекта "Благотворительная помощь незащищенным слоям населения Константиновской территориальной громады Донецкой области", который финансируется благотворительной организацией "100 процентов жизни Ровно" за счет средств Европейского Союза.

Константиновка ежедневно подвергается значительным разрушениям из-за боевых действий и постоянных обстрелов российских военных. Многие бизнесы прекратили деятельность в городе. Это привело, в частности, к трудностям с логистикой и поставками продуктов и средств первой необходимости. Сейчас местные жители нуждаются в поддержке, потому что не все имеют возможность даже купить еду. Кроме того, не все товары имеются в магазинах, а то, что есть, стоит в разы больше, потому что довезти эти продукты в прифронтовую зону, которая постоянно обстреливается, - тяжелая миссия.

"Важно не оставлять украинцев на прифронтовых или деоккупированных территориях один на один со своими проблемами. Эти вызовы мы должны преодолевать вместе. Один из главных векторов работы нашего Фонда - поддержка продовольственной безопасности. Мы делали это и до начала полномасштабного вторжения, например, нашей акцией "Посій насіння з МХП", что позволяет обеспечить людей качественными семенами и как следствие - хорошим урожаем. И продолжаем делать это уже во время полномасштабного вторжения. Ранее вместе с партнерами мы уже раздавали продуктовые наборы в Сумской, Херсонской, Днепровской, Киевской областях и продолжим это делать и в дальнейшем", - рассказывает Татьяна Волочай, директор БФ "МХП-Громаді".

Реализовать проект помогли волонтеры гуманитарного штаба "Help me" и работники "МХП-Громаді". Они совместно формировали списки получателей помощи, паковали продуктовые наборы и раздавали их. Как результат: 900 жителей Константиновки получили продуктовые наборы.

"Мы живем близко к боевым действиям, и люди очень нуждаются в этой помощи. Любая поддержка для жителей прифронтовых территорий чрезвычайно важна, будь то продуктовые наборы, средства первой необходимости или обогреватели или пледы, это все сейчас очень актуально для жителей города", - рассказала Анастасия Даниленко, волонтер гуманитарного штаба "Help me".

Публикация подготовлена в рамках суб-гранта проекта EU4CSOs Emergency Actions при финансовой поддержке Европейского Союза, который реализуется БО "100 процентов жизни Ровно". Ее содержание является исключительной ответственностью БФ "МХП-Громаді" и не обязательно отражает позицию Европейского Союза.