Благотворители в Донецкой области раздали 900 продуктовых наборов.

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
  •  93114 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
  •  106718 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  190064 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
11 декабря  •  197913 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
11 декабря  •  193107 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
11 декабря  •  187348 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
11 декабря  •  186754 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  168665 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  273791 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  284828 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  152266 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  239690 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  197466 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  169452 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  211978 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

  •  144294 просмотра
Киевстар подтвердил сбой в работе сети

Киевстар подтвердил сбой в работе сети

  •  135607 просмотра
Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

  •  124868 просмотра
Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

  •  119395 просмотра
Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

  •  113251 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
blagotvoriteli-v-donetskoi-oblasti-razdali-900-produktovikh-naborov

Благотворители в Донецкой области раздали 900 продуктовых наборов

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 11:41  •  7432 просмотра

Read in English

Благотворители в Донецкой области раздали 900 продуктовых наборов

В прифронтовом городе Константиновка Донецкой области благотворители раздали местным жителям 900 продуктовых наборов. В состав пакета входили: макаронные изделия, крупы, сахар, чай, рыбная консерва, масло, печенье и курятина от компании МХП.

Организовать раздачу продуктовых наборов удалось благодаря сотрудничеству Благотворительного фонда "МХП-Громаді", благотворительной организации "100 процентов жизни Ровно" и гуманитарного штаба "Help me". БФ "МХП-Громаді" получил суб-грант в рамках реализации проекта "Благотворительная помощь незащищенным слоям населения Константиновской территориальной громады Донецкой области", который финансируется благотворительной организацией "100 процентов жизни Ровно" за счет средств Европейского Союза.

Image

Константиновка ежедневно подвергается значительным разрушениям из-за боевых действий и постоянных обстрелов российских военных. Многие бизнесы прекратили деятельность в городе. Это привело, в частности, к трудностям с логистикой и поставками продуктов и средств первой необходимости. Сейчас местные жители нуждаются в поддержке, потому что не все имеют возможность даже купить еду. Кроме того, не все товары имеются в магазинах, а то, что есть, стоит в разы больше, потому что довезти эти продукты в прифронтовую зону, которая постоянно обстреливается, - тяжелая миссия. 

Image

"Важно не оставлять украинцев на прифронтовых или деоккупированных территориях один на один со своими проблемами. Эти вызовы мы должны преодолевать вместе. Один из главных векторов работы нашего Фонда - поддержка продовольственной безопасности. Мы делали это и до начала полномасштабного вторжения, например, нашей акцией "Посій насіння з МХП", что позволяет обеспечить людей качественными семенами и как следствие - хорошим урожаем. И продолжаем делать это уже во время полномасштабного вторжения. Ранее вместе с партнерами мы уже раздавали продуктовые наборы в Сумской, Херсонской, Днепровской, Киевской областях и продолжим это делать и в дальнейшем", - рассказывает Татьяна Волочай, директор БФ "МХП-Громаді". 

Image

Реализовать проект помогли волонтеры гуманитарного штаба "Help me" и работники "МХП-Громаді". Они совместно формировали списки получателей помощи, паковали продуктовые наборы и раздавали их. Как результат: 900 жителей Константиновки получили продуктовые наборы. 

Image

"Мы живем близко к боевым действиям, и люди очень нуждаются в этой помощи. Любая поддержка для жителей прифронтовых территорий чрезвычайно важна, будь то продуктовые наборы, средства первой необходимости или обогреватели или пледы, это все сейчас очень актуально для жителей города", - рассказала Анастасия Даниленко, волонтер гуманитарного  штаба "Help me".

Публикация подготовлена в рамках суб-гранта проекта EU4CSOs Emergency Actions при финансовой поддержке Европейского Союза, который реализуется БО "100 процентов жизни Ровно". Ее содержание является исключительной ответственностью БФ "МХП-Громаді" и не обязательно отражает позицию Европейского Союза.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Благодійники на Донеччині роздали 900 продуктових наборів
Philanthropists in Donetsk region distribute 900 food packages
Новости по теме

Благотворители в Донецкой области раздали 900 продуктовых наборов

Благотворители в Донецкой области раздали 900 продуктовых наборов.

Новости Бизнеса •   •  7432 просмотра
Благотворители в Донецкой области раздали 900 продуктовых наборов

Украинцы получили 137 тысяч разрешений на регистрацию оружия с июня, когда начал работу реестр оружия

С момента запуска Единого реестра оружия в Украине 23 июня было подано более 149 тысяч заявок на получение разрешений. Из них разрешения от полиции получили 137 тысяч человек.

Общество •   •  12925 просмотра
Украинцы получили 137 тысяч разрешений на регистрацию оружия с июня, когда начал работу реестр оружия

Похищал людей и "выбивал" из них деньги: на Житомирщине задержали местного депутата

Депутата Коростышевского городского совета на Житомирщине задержали за участие в банде, которая похищала людей и пытала их, требуя деньги. Депутату грозит до 7 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  12314 просмотра
Похищал людей и "выбивал" из них деньги: на Житомирщине задержали местного депутата

Украинские военные отбили террикон в Горловке, теперь там развевается украинский флаг - Зеленский

Украинские военные отбили террикон в Горловке, теперь там развевается украинский флаг, о чем объявил президент Зеленский.

Война •   •  15875 просмотра
Украинские военные отбили террикон в Горловке, теперь там развевается украинский флаг - Зеленский

Хакерская атака на "Киевстар": в Минцифры объяснили, как сбой влияет на нацроуминг

Абоненты "Киевстар" не могут пользоваться национальным роумингом из-за технического сбоя, вызванного хакерской атакой. В министерстве уверяют, что проблема временная и над ее решением работают.

Общество •   •  14804 просмотра
Хакерская атака на "Киевстар": в Минцифры объяснили, как сбой влияет на нацроуминг

Из-за сбоя в "Киевстар" некоторые банкоматы и терминалы могут работать не стабильно

Сбой в работе "Киевстар" могут быть перебои в работе около 5% банкоматов ПриватБанка.

Экономика •   •  17352 просмотра
Из-за сбоя в "Киевстар" некоторые банкоматы и терминалы могут работать не стабильно

monobank подвергся массированной DDoS-атаке - Гороховский

Сооснователь monobank сообщил о крупной DDoS-атаке на банк, но заверил, что все под контролем.

Общество •   •  20428 просмотра
monobank подвергся массированной DDoS-атаке - Гороховский

Европейские футбольные клубы нарушили санкции, осуществив более 30 трансферов с российскими командами

Европейские футбольные клубы совершили более 30 трансферных сделок с российскими клубами на общую сумму 66 миллионов евро, потенциально нарушив санкции ЕС после вторжения России в Украину. В сделках участвовали такие команды, как "Реал Сосьедад" и ПСВ, - с клубами, которые связаны с лицами, попавшими под санкции.

Спорт •   •  19014 просмотра
Европейские футбольные клубы нарушили санкции, осуществив более 30 трансферов с российскими командами

В Vodafone фиксируются проблемы с приложением, в компании заявляют о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar

Vodafone подтверждает высокий спрос на национальный роуминг со стороны пользователей "Киевстар". Фиксируются проблемы с приложением.

Общество •   •  17123 просмотра
В Vodafone фиксируются проблемы с приложением, в компании заявляют о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar

Сбой в работе "Киевстар": на Сумщине не работает система оповещения воздушных тревог

Неисправность сети "Киевстар" нарушила работу системы оповещения о воздушной опасности в Сумской области. Гражданам рекомендуется следить за сообщениями о воздушной опасности из официальных источников.

Общество •   •  16272 просмотра
Сбой в работе "Киевстар": на Сумщине не работает система оповещения воздушных тревог