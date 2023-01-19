Благотворительный фонд UAIM предоставил Сумской области 215 генераторов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Благотворительный фонд UAIM предоставил Сумской области 215 генераторов различной мощности. 73 генераторы − для учреждений здравоохранения другие 142 — для учреждений образования, “Пунктов несокрушимости”, административных объектов. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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“Эти генераторы нам передали Объединенные Арабские Эмираты. Спасибо за совместную работу Офису Президента Украины, Фонду Госимущества и благотворительному фонду UAIM”, — написал Живицкий.
Доставкой занялась Укрзализныця и польское агентство RARS (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych).
Добавим
Десять больниц на деоккупированных и прифронтовых территориях получили резервные генераторы от сети АЗК WOG. Более 7 млн. грн на их закупку WOG перечислил из собственной прибыли по результатам акции “Донать по-черному”, которая проходила в сети к Черной пятнице.
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