Благотворительный фонд UAIM предоставил Сумской области 215 генераторов

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“Эти генераторы нам передали Объединенные Арабские Эмираты. Спасибо за совместную работу Офису Президента Украины, Фонду Госимущества и благотворительному фонду UAIM”, — написал Живицкий.

Доставкой занялась Укрзализныця и польское агентство RARS (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych).

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Десять больниц на деоккупированных и прифронтовых территориях получили резервные генераторы от сети АЗК WOG. Более 7 млн. грн на их закупку WOG перечислил из собственной прибыли по результатам акции “Донать по-черному”, которая проходила в сети к Черной пятнице.

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