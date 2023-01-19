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Благодійний фонд UAIM надав Сумщині 215 генераторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Благодійний фонд UAIM надав Сумщині 215 генераторів різної потужності. 73 генератори − для закладів охорони здоров’я інші 142 — для закладів освіти, “Пунктів незламності”, адміністративних об’єктів. Про це у своєму Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.

Благодійний фонд UAIM надав Сумщині 215 генераторів

Цитата

“Ці генератори нам передали Об’єднані Арабські Емірати. Дякую за спільну роботу Офісу Президента України, Фонду Держмайна та благодійному фонду UAIM”, — написав Живицький.

Доставкою зайнялася Укрзалізниця та польське агентство RARS (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych).

Додамо

Десять лікарень на деокупованих та прифронтових територіях отримали резервні генератори від мережі АЗК WOG. Понад 7 млн грн на їх закупівлю WOG перерахував із власного прибутку за результатами акції “Донать по-чорному”, яка проходила в мережі до Чорної пʼятниці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Херсонська область отримала п'ять потужних генераторів від США

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