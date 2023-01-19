Благодійний фонд UAIM надав Сумщині 215 генераторів

Цитата

“Ці генератори нам передали Об’єднані Арабські Емірати. Дякую за спільну роботу Офісу Президента України, Фонду Держмайна та благодійному фонду UAIM”, — написав Живицький.

Доставкою зайнялася Укрзалізниця та польське агентство RARS (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych).

Додамо

Десять лікарень на деокупованих та прифронтових територіях отримали резервні генератори від мережі АЗК WOG. Понад 7 млн грн на їх закупівлю WOG перерахував із власного прибутку за результатами акції “Донать по-чорному”, яка проходила в мережі до Чорної пʼятниці.

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