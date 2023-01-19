Благодійний фонд UAIM надав Сумщині 215 генераторів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Благодійний фонд UAIM надав Сумщині 215 генераторів різної потужності. 73 генератори − для закладів охорони здоров’я інші 142 — для закладів освіти, “Пунктів незламності”, адміністративних об’єктів. Про це у своєму Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.
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“Ці генератори нам передали Об’єднані Арабські Емірати. Дякую за спільну роботу Офісу Президента України, Фонду Держмайна та благодійному фонду UAIM”, — написав Живицький.
Доставкою зайнялася Укрзалізниця та польське агентство RARS (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych).
Додамо
Десять лікарень на деокупованих та прифронтових територіях отримали резервні генератори від мережі АЗК WOG. Понад 7 млн грн на їх закупівлю WOG перерахував із власного прибутку за результатами акції “Донать по-чорному”, яка проходила в мережі до Чорної пʼятниці.
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