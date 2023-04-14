Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана отправил на фронт 20 автомобилей, оборудованных для ведения боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Донецкую область прибыли внедорожники, приобретенные за средства Благотворительного Фонда Эдуарда Мкртчана. Их передали военным подразделениям, которые защищают восток Украины. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Эдуарда Мкртчана.
«Весной на фронте стало значительно труднее передвигаться из-за дождей и распутицы. Конечно, сложные погодные условия и природные ландшафты создают преграды и для врага. Но нашим бойцам для успеха и победы нужно техническое преимущество. Именно поэтому совместно с моим Благотворительным Фондом мы приобрели и отправляем на фронт 20 автомобилей в рамках проекта «Двигатели Победы».
«14 пикапов оборудуют станинами для пулеметов, чтобы можно было быстро двигаться и прицельно бить по оккупантам. Мы также приобрели это оборудование для военных. Внедорожники доставлены в Украину, отремонтированы и покрашены. На днях они отправляются на передовую. Машины предназначены подразделениям ВСУ, выполняющим боевые задачи в Донецкой области. Помощь будет продолжаться в плотном сотрудничестве с Донецкой областной военной администрацией», - сообщает основатель Фонда Эдуарда Мкртчан, который сейчас участвует в боевых действиях в Донецкой области.
В течение марта Благотворительным Фондом Эдуарда Мкртчана были приобретены и переданы станины и треноги для пулеметов. Благотворители активно помогают гражданским жителям Донецкой области с начала вторжения гуманитарной помощью. Также сейчас продолжается проект «Турбота» Благотворительного Фонда. В его рамках пострадавшие от боевых действий громады получают строительные материалы для восстановления инфраструктуры.
Всего на начало 2023 года Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана передал гуманитарной помощи на более чем 30 миллионов гривен.