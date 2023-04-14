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Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана відправив на фронт 20 автомобілів, обладнаних для ведення бойових дій

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана відправив на фронт 20 автомобілів, обладнаних для ведення бойових дій

Київ • УНН

 • 714659 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Донеччину прибули позашляховики, придбані за кошти Благодійного Фонду Едуарда Мкртчана. Їх передали військовим підрозділам, що боронять схід України. Про це повідомляє прес-служба Фонду Едуарда Мкртчана.

«Навесні на фронті стало значно важче пересуватися через дощі і роздоріжжя. Звісно, складні погодні умови і природні ландшафти створюють перепони і для ворога. Але нашим бійцям для успіху та перемоги потрібна технічна перевага. Саме тому спільно із моїм Благодійним Фондом ми придбали та відправляємо на фронт 20 автомобілів у рамках проекту «Двигуни Перемоги».

«14 пікапів обладнають станинами для кулеметів, аби можна було швидко рухатися і прицільно бити по окупантам. Ми також придбали це обладнання для військових. Позашляховики доставлено в Україну, відремонтовано та пофарбовано. Днями вони вирушають на передову. Автівки призначені підрозділам ЗСУ, що виконують бойові завдання у Донецькій області. Допомога триватиме у щільній співпраці з Донецькою обласною військовою адміністрацією», - повідомляє засновник Фонду Едуарда Мкртчан, який наразі бере участь в бойових діях на Донеччині.

Протягом березня Благодійним Фондом Едуарда Мкртчана було придбано та передано станини та триноги для кулеметів. Благодійники активно допомагають цивільним мешканцям Донеччини з початку вторгнення гуманітарною допомогою. Також наразі триває проект «Турбота» Благодійного Фонду. В його рамках постраждалі від бойових дій громади отримують будівельні матеріали для відновлення інфраструктури.

Загалом на початок 2023 року Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передав гуманітарної допомоги на більш ніж 30 мільйонів гривень.

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