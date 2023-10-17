Благотворители раздадут почти 7 тыс. продуктовых наборов жителям прифронтовых территорий

Детали

Продукты (а это макаронные изделия, рис, овсянка, чай, овощные и мясные консервы, говядина тушеная производства МХП) смогут получить:



лица с инвалидностью;



семьи с детьми, которые имеют инвалидность;



многодетные семьи;



семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;



семьи погибших в результате российской агрессии граждан;



лица пенсионного возраста;



одинокие лица, состоящие на учете в территориальном центре;



одинокие матери.



Чтобы получить помощь, нужно:



сделать запрос на сайте "СпивДиии" и описать свою потребность,



или обратиться к представителям местной власти, которые составляют списки тех, кто нуждается в поддержке на прифронтовых территориях.



"Конечно, запрос на гуманитарную поддержку в разы больше, чем количество продуктовых наборов.

Поэтому обращаемся к украинским общинам и представителям бизнеса: давайте объединяться, в частности, на платформе "СпівДия", чтобы поддержать тех, кто в этом больше всего нуждается!", - сообщили в "МХП-Громаде".

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Справка

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.