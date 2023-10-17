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Благотворители раздадут почти 7 тыс. продуктовых наборов жителям прифронтовых территорий

Киев • УНН

 • 250055 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. В течение следующих 2 месяцев благотворительный фонд "МХП-Громаде" вместе с партнерами СпивДия и AGCO Foundation планирует раздать 6800 продуктовых наборов в 4 областях, наиболее страдающих от боевых действий: Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда, передает УНН.

Благотворители раздадут почти 7 тыс. продуктовых наборов жителям прифронтовых территорий

Детали

Продукты (а это макаронные изделия, рис, овсянка, чай, овощные и мясные консервы, говядина тушеная производства МХП) смогут получить:

  • лица с инвалидностью;
  • семьи с детьми, которые имеют инвалидность;
  • многодетные семьи;
  • семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • семьи погибших в результате российской агрессии граждан;
  • лица пенсионного возраста;
  • одинокие лица, состоящие на учете в территориальном центре;
  • одинокие матери.

Чтобы получить помощь, нужно:

  • сделать запрос на сайте "СпивДиии" и описать свою потребность,
  • или обратиться к представителям местной власти, которые составляют списки тех, кто нуждается в поддержке на прифронтовых территориях.

"Конечно, запрос на гуманитарную поддержку в разы больше, чем количество продуктовых наборов.

Поэтому обращаемся к украинским общинам и представителям бизнеса: давайте объединяться, в частности, на платформе "СпівДия", чтобы поддержать тех, кто в этом больше всего нуждается!", - сообщили в "МХП-Громаде".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как получить грантовые средства для нужд детей с инвалидностью и ВПО: в "МХП-Громаде" напомнили алгоритм действий

Справка

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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